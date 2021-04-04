71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7201 وفاة و632907 إصابات، منذ بدء الجائحة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة وصل إلى 81945 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 365 حالة، فيما غادرت 376 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3253 حالة.