شؤون فلسطينية

رئيس محكمة الانتخابات لـ "دنيا الوطن": الأسير حسن سلامة يطالب بمعاملته أسوةً بمواطني القدس

رئيس محكمة الانتخابات لـ "دنيا الوطن": الأسير حسن سلامة يطالب بمعاملته أسوةً بمواطني القدس
خاص دنيا الوطن
من المقرر أن تنظر محكمة قضايا الانتخابات، غداً الإثنين، في الطعن المُقدم من محامي الأسير حسن سلامة، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، والقاضي بشطبه من قائمة (القدس موعدنا)، لكونه غير مسجل في السجل النهائي للناخبين.

وأكدت رئيس محكمة قضايا الانتخابات، الدكتورة إيمان ناصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن الأسير سلامة تقدم بطعنٍ أول ضد قرار لجنة الانتخابات، ولكن المحكمة ارتأت أن هذا الطعن لم يكن مستوفياً لشروطه الشكلية، فتم رده، لذا أُعيد تقديم الطعن مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه يجب أن يُقدم الطعن من خلال محامٍ مزاول، وبالتالي فإن محكمة قضايا الانتخابات لم تبحث بالموضوع حينما تم الطعن فيه للمرة الأولى، فتقدم المُستدعي (الأسير سلامة) بدعوى أخرى تسجلت بالأمس، وستنظر المحكمة في الطعن موضوعاً يوم غدٍ.

وبحسب ناصر الدين فإن الأسير سلامة يطالب لجنة الانتخابات أن تعامله بصورة استثنائية أسوةً بمواطني مدينة القدس، الذين تم استثناؤهم من التسجيل في السجل النهائي.

ولفتت إلى أن حق الترشح ضمن أي قائمة يشترط على المرشح أن يكون مُسجلاً في السجل النهائي، والقانون هنا لم يستثنِ سوى سكان مدينة القدس من التسجيل النهائي، لأوضاع سياسية الكل على علمٍ فيها.

ونوهت ناصر الدين إلى أن المحكمة ستدرس هذا الملف موضوعاً، وتستمع للمرافعات، بعده سيصدر عنها قرار وفق أحكام قانون الانتخابات.

وفي حال لم يُقبل الطعن بالقرار من جانب المحكمة، قالت القاضية ناصر الدين: "هذا الأمر يعود للجنة الانتخابات المركزية، نحن جهة اختصاص قضائي، نبحث في مدى مشروعية وقانونية القرارات الصادرة عن اللجنة".

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