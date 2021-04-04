دولي

(فايزر) تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

(فايزر) تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
صرح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، هيزي ليفي، بأن شركة (فايزر) الأمريكية  توقفت عن تزويد إسرائيل بلقاحاتها المضادة لفيروس (كورونا).

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن ليفي، قوله: "من المتوقع أن تستأنف (فايزر) الإمدادات فقط بعد أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية وتوافق على اتفاقيات شراء اللقاح الجديدة.

 وحسب القناة، فلم يعقد حتى الآن اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن تتم فيه الموافقة على اتفاق شراء اللقاحات مع شركة (فايزر)، وذلك بسبب معارضة حزب "أزرق أبيض" وزعيمه وزير الدفاع بيني غانتس.

 وأكد "أزرق أبيض" أن انعقاد مجلس الوزراء مشروط بالموافقة على تعيين غانتس الدائم كوزير للقضاء، وهو التعيين الذي يعارضه "الليكود"، بعد انتهاء فترة ولاية غانتس كنائب لوزير العدل الأسبوع الماضي وترك المنصب دون من يشغله.

ورفض "الليكود" طلب المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، بتعيين وزراء دائمين في الوزارات، بحجة أنه لا ينبغي تعيين وزراء في الوزارات المتبقية في ظل الواقع السياسي الحالي.

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