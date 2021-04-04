دولي

شاهد: 12 قتيلا وأربعة مفقودين بغرق قارب صيد بشرق الصين

شاهد: 12 قتيلا وأربعة مفقودين بغرق قارب صيد بشرق الصين
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 شخصا مصرعهم ولا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قارب صيد في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، صباح اليوم الأحد، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وذكر مركز البحث والإنقاذ البحري بالمقاطعة أنه تلقى صباح اليوم بلاغا بشأن انقلاب قارب وعلى متنه 20 شخصا، على بعد 100 ميل بحري بشرق سواحل المقاطعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم انتشال 16 شخصا، بينهم 12 قتيلا، في عملية بحث لا تزال تواصلها سفن وطائرات الإنقاذ من فرق البحث البحري وقوارب الصيد المتواجدة في منطقة الكارثة للعثور عل الأربعة الباقين.


 



أخبار ذات صلة

(فايزر) تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

(فايزر) تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

مقتل 82 مسلحا من &#34;طالبان&#34; بغارات الطيران الحكومي بجنوب أفغانستان

مقتل 82 مسلحا من "طالبان" بغارات الطيران الحكومي بجنوب أفغانستان

الصين بصدد دفع أعمال التطعيم ضد كوفيد-19 في المدارس والجامعات

الصين بصدد دفع أعمال التطعيم ضد كوفيد-19 في المدارس والجامعات

أول تعليق إسرائيلي رسمي على الأحداث في الأردن

أول تعليق إسرائيلي رسمي على الأحداث في الأردن

إسرائيل: انخفاض معدل تكاثر العدوى وعدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: انخفاض معدل تكاثر العدوى وعدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا)

إندونيسيا: انهيارات أرضية وأمطار غزيرة تودي بحياة 44 شخصاً

إندونيسيا: انهيارات أرضية وأمطار غزيرة تودي بحياة 44 شخصاً

تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار حساب (فيسبوك)

تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار حساب (فيسبوك)

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وملموس بالوفيات

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وملموس بالوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: شعبنا متمسك بحقه بالترشيح والانتخاب والدعاية الانتخابية في القدس

رأفت: شعبنا متمسك بحقه بالترشيح والانتخاب والدعاية الانتخابية في القدس

الميزان يُقدم اعتراضاً أمام لجنة الانتخابات المركزية لتمكين النزلاء بالتصويت يوم الاقتراع

الميزان يُقدم اعتراضاً أمام لجنة الانتخابات المركزية لتمكين النزلاء بالتصويت يوم الاقتراع

لغايات إجراءات التعقيم.. إقفال أبواب نقابة المحامين المقر الرئيسي بغزة والمقرات الفرعية

لغايات إجراءات التعقيم.. إقفال أبواب نقابة المحامين المقر الرئيسي بغزة والمقرات الفرعية

رئيس محكمة الانتخابات: سننظر غداً باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة &#34;القدس موعدنا&#34;

رئيس محكمة الانتخابات: سننظر غداً باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

"التعليم العالي" تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس

بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة

بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك &#34;بهستيريا&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك "بهستيريا"

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها &#34;سأنتشر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها "سأنتشر".. ما القصة ؟

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة &#34;تي&#34; يحدث ضجة على مواقع التواصل

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة "تي" يحدث ضجة على مواقع التواصل

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

عربي

71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس &#34;كورونا&#34; في الأردن

71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تلامس الـ700 لليوم الثاني

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تلامس الـ700 لليوم الثاني

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس (كورونا) في مصر

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس (كورونا) في مصر

رئيس أركان الجيش المصري: نقف بجانب السودان في خندق واحد

رئيس أركان الجيش المصري: نقف بجانب السودان في خندق واحد