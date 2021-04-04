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الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تلامس الـ700 لليوم الثاني

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تلامس الـ700 لليوم الثاني
رام الله - دنيا الوطن
اقتربت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في السعودية لليوم الثاني على التوالي من عتبة الـ700 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن رصد 673 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 684 إصابة أمس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير سبع وفيات جديدة ناجمة عن عدوى "كوفيد-19"، فيما تماثل 504 مرضى للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 392682 إصابة مؤكدة، منها 6697 حالة وفاة، و379816 حالة شفاء، و6169 حالة نشطة، منها 782 مريضا في حالة حرجة.

وارتفعت وتيرة تفشي (كورونا) في المملكة مجددا في الفترة الأخيرة وسجلت البلاد الخميس الماضي أكثر من 700 إصابة بالوباء خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر.

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