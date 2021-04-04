مقتل 82 مسلحا من "طالبان" بغارات الطيران الحكومي بجنوب أفغانستان



وقال المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، جمال باركزاي، اليوم الأحد، أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير دبابتين وعدد من الآليات التابعة للحركة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن عملية مكافحة الإرهاب الجارية في عدد من مناطق البلاد توجت بمقتل أكثر من 100 مسلح. وأضافت الوزارة أن قوات الأمن كشفت عن 32 عبوة ناسفة مزروعة على يد "طالبان" وتم إبطال مفعولها.





رام الله - دنيا الوطنقتل 82 من عناصر حركة "طالبان" بغارات جوية شنها الطيران الحربي الحكومي في ولاية قندهار الجنوبية في أفغانستان.