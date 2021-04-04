الصفدي: المحيطون بالأمير حمزة تواصلوا مع "المعارضة الخارجية" وتمكنا من وأد التحركات

وأكد الصفدي أن التحقيقات التي جرت أمس، شملت تحركات الأمير حمزة، والشريف حسن وباسم عوض الله، لافتا إلى أنه عدد المعتقلين ما بين 14 الى 16 شخصاً، بينهم مقربين من الأمير حمزة.

وقال: "الأجهزة الأمنية تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الأمير حمزة وباسم عوض الله وحسن بن زيد الذين وضعوا لأنفسهم هدف زعزعة واستقرار المملكة".



وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، أنه تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها، مشيرا إلى أن أجهزة أمن الدولية تمكن من وأدها في مهدها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار الأردن.

في السياق ذاته، أكد الصفدي أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ويتم التعامل معها بإطارها القانوني، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمن الأردن مستقر بوعي الأردنيين وحكمة الملك عبد الله.

وأشار الصفدي إلى أن التحقيقات أكدت أن المحيطين بالأمير حمزة تواصلوا مع المعارضة الخارجية، لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن المملكة الأردنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن باسم عوض الله كان يخطط أيضا لمغادرة الأردن.في السياق ذاته، أكد الصفدي، أن الأمير حمزة، بث رسالتين مسجلتيْن، في محاولة لتشويه الحقائق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن نشر تسجيل للقائه برئيس هيئة الأركان وعوض الله.وأوضح أن العاهل الأردني، الملك عبد الله فضل في البداية أن يتم الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق، منوها في الوقت ذاته إلى أن رئيس هيئة الأركان زاره وطلب منه التوقف عن أية نشاطات، حيث أن هناك جهود تبذل حاليا مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية.