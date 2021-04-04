العالول: القدس عنوان الاستقرار وبوابة السلام

كما التقى العالول في مكتبه في رام الله، شيوخ ووجهاء عشيرة الصلاحات في الوطن، حاملين رسالة موجهة للرئيس الفلسطيني لمبايعته والمعاهدة بأن هذه العشيرة ستحمل الوفاء للشهداء والأسرى في دعمها لقائمة حركة فتح لللإنتخابات التشريعية بشعارها العاصفة، مؤكدة هذه الوجوه والشيوخ على وقوفهم مع حركة فتح في خندق الصمود أمام مواجهة المؤامرات التي تحاك على قضيتنا الفلسطينية وتعصف بمشروعنا الوطني على وصف رسالة مبايعتهم للرئيس.



