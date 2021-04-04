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رئيس أركان الجيش المصري: نقف بجانب السودان في خندق واحد

رئيس أركان الجيش المصري: نقف بجانب السودان في خندق واحد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد حجازي: "إن القاهرة تقف إلى جانب الجيش السوداني في خندق واحد؛ تطلعا لمستقبل آمن وواعد".

يأتي هذا على خلفية المناورات العسكرية المشتركة بين القاهرة والخرطوم، في خضم أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتعنت أديس أبابا في التوصل إلى اتفاق يراعي عدم المساس بأمن مصر والسودان المائي، بحسب ما جاء على موقع (الامة).

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