الصين بصدد دفع أعمال التطعيم ضد كوفيد-19 في المدارس والجامعات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التربية والتعليم الصينية إشعارا تطلب فيه من الإدارات التعليمية المحلية والجامعات التعاون بشكل فعال مع الأعمال المحلية للتطعيم بلقاحات كوفيد-19.



وحث الإشعار الإدارات التعليمية المحلية والجامعات على التكاتف مع الادارات الصحية المحلية في وضع خطط معقولة لأعمال التطعيم داخل الحرم المدرسي والجامعي، وذلك لتنظيم التطعيم في المدارس المحلية على دفعات وبطريقة منظمة.



وذكر الإشعار أنه يتعين القيام بالتطعيم بناء على موافقة مستنيرة وطواعية ومجانا.



ودعا الإشعار المدارس إلى توفير مرافق مثل المستوصفات المدرسية والملاعب الرياضية أو إقامة الخيام كنقاط تطعيم مؤقتة وفقا للمتطلبات.



كما دعا الإشعار إلى زيادة الدعاية والتعبئة داخل الحرم المدرسي والجامعي، مطالبا سلطات التعليم المحلية والجامعات بتبديد الشكوك من خلال نشر الدور الايجابي للقاحات في حماية الصحة الشخصية والسيطرة على الوباء، إلى جانب معلومات علمية أخرى حول التطعيم.