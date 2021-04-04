قلقيلية: الشرطة تنهي حفلات زفاف وبيوت عزاء و تحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة أربع حفلات زفاف وبيتين عزاء في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وبيوت العزاء وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها.





كما قامت الشرطة بتحرير 28 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية كما قامت بإغلاق 25 محلاً تجاري في قلقيلية.



وأضافت بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية يومي الجمعة والسبت حفلات زفاف وبيوت عزاء وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في قلقيلية.