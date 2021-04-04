لغايات إجراءات التعقيم.. إقفال أبواب نقابة المحامين المقر الرئيسي بغزة والمقرات الفرعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن إقفال أبواب النقابة في المقر الرئيسي بغزة والمقرات الفرعية وذلك لغايات إجراءات التعقيم.
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن إقفال أبواب النقابة في المقر الرئيسي بغزة والمقرات الفرعية وذلك لغايات إجراءات التعقيم.
يأتي ذلك بسبب مخالطة عدد من الموظفين لمصابين بفيروس (كورونا) واصابة البعض، فيما سيعاد فتح أبواب النقابة صباح يوم الأربعاء الموافق السابع من نيسان/إبريل.
التعليقات