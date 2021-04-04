غزة: اجتماع لخلية الأزمة بوزارة الصحة لبحث مستجدات الحالة الوبائية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إن خلية الأزمة بالوزارة الصحة تعقد اجتماعا برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش لبحث مستجدات الحالة الوبائية في القطاع.



يأتي ذلك في ظل ارتفاع قياسي كبير بعدد الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، في القطاع.



وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، بأنها أجرت 3728 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).