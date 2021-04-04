رئيس محكمة الانتخابات: سننظر غداً باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا"

رئيس محكمة الانتخابات: سننظر غداً باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا"
رام الله - دنيا الوطن
قالت إيمان ناصر الدين، رئيس محكمة قضايا الانتخابات، إن المحكمة ستنظر غداً في استبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا" بعد تقديم طعن في غزة.
جاء ذلك في وفق ما أفادت إذاعة (الأقصى) دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 29 من آذار/مارس الماضي، لتسجيل قائمتها المرشّحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع عقدها في 22 مايو/أيار المقبل، وأطلقت عليها اسم "القدس موعدنا".
قالت إيمان ناصر الدين، رئيس محكمة قضايا الانتخابات، إن المحكمة ستنظر غداً في استبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا" بعد تقديم طعن في غزة.
جاء ذلك في وفق ما أفادت إذاعة (الأقصى) دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 29 من آذار/مارس الماضي، لتسجيل قائمتها المرشّحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع عقدها في 22 مايو/أيار المقبل، وأطلقت عليها اسم "القدس موعدنا".
ويترأس القائمة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، ومن بينها عدد من الأسرى على رأسهم سلامة.
التعليقات