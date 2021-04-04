العراق: استهداف قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين بصاروخين











رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر أمني عراقي، قوله، إن صاروخين استهدفا قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين.وقال المصدر إن الصاروخين سقطا قرب قاعدة بلد الجوية التي تضم عسكريين أميركيين ولا إصابات، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).