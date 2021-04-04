مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، نحو مئة غرسة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.



وأفاد عضو بلدية قصرة عماد حسن أن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "ايش كودش" قطعوا قرابة مئة غرسة زيتون مزروعة بأرض تبلغ مساحتها سبعة دونمات.



ولفت حسن إلى أن ملكية الأراضي المستهدفة تعود للمواطنين جواد جميل حسن وعبد العظيم أبو لافي.



ونوه حسن إلى أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال دمروا مساء أمس كذلك شبكة كهرباء على الطريق الواصلة بين قصرة وجالود، اعتدوا على مسن من قرية جالود.



وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين والذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.



وتقع بلدة قُصْرَة على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، بسطت البلدة بيوتها على جبل كامل يرتفع 750 متراً عن سطح البحر، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن.



وتحيط بقصرة ثلاث مستوطنات هي "مجدليم" وتقع على مدخل البلدة الشرقي، و"إيش كوديش" وتقع جنوب شرق القرية، و"إحيا" جنوبها.



وشكلت البلدة نموذجا مقاوماً لبقية القرى الفلسطينية بتشكيلها لجان حراسة ليلية منذ سبع سنوات، من شبانها وأبنائها، وعند وقوع أي اعتداء، تصدح مكبرات الصوت في المساجد مباشرة، تدعو المواطنين للنفير لحماية البلدة، ما شكل رادعاً لاعتداءات المستوطنين.



وقد تمكن أهالي البلدة في الثامن من نيسان 2014 من احتجاز 17 مستوطناً خلال محاولتهم اقتحام البلدة وأبرحوهم ضرباً.