المغرب يؤيد قرارات الأردن لضمان أمنه واستقراره

الملك محمد السادس والعاهل الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت المملكة المغربية، عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لضمان استقرار الأردن وأمنه.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان صحافي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "انطلاقاً من الروابط الخاصة التي تجمع الملك محمد السادس، بأخيه الملك عبد الله الثاني... تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



أوقفت السلطات الأمنية الأردنية، أمس السبت، عدداً من الشخصيات البارزة، بينهم أحد أقرباء العائلة الحاكمة وذلك لأسباب أمنية، حسب مصدر أمني، وأضاف أن التحقيق في الموضوع جارٍ.