الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان الشرطة حررت 155 مخالفة وأغلقت 12 محل تجاري غير ملتزم بالإجراءات الوقائية، ونفذت 75 مذكرة قضائية منها 44 أمر حبس ومن ضمنها القبض على شخص صادر بحقه 4 أوامر حبس بقيمة 360 الف شيكل فيما قامت بتحرير105 مخالفات مرورية و حجز 8 مركبات.



وأوضحت أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق المخالفين حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطننفذت الشرطة خلال الساعات الماضية مذكرات قضائية وأوامر حبس وحررت مخالفات لغير الملتزمين بحالة الطوارئ في نابلس.