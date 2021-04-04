الشرطة تنهي حفلي زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلي زفافٍ في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات، كما قامت الشرطة بتحرير 11 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.



وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الإجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية حفلي زفاف وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.