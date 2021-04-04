بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية ومن خلال عملهم الأمني بهدف نشر الأمن قامت بإلقاء القبض على خمسة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم خمس مذكرات قضائية كما تم تحرير 123 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين من المواطنين وسائقي المركبات وأصحاب المحال والمنشآت الصناعية والتجارية.



وأكدت الشرطة بأنه تم إحضار المطلوبين المقبوض عليهم لمديرية الشرطة لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات لغير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة في محافظة بيت لحم.