شؤون فلسطينية

الأوقاف: نحو 20 تدنيسا للأقصى و59 وقتا منع بها رفع الآذان بالحرم الابراهيمي

الأوقاف: نحو 20 تدنيسا للأقصى و59 وقتا منع بها رفع الآذان بالحرم الابراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
كثفت الجماعات الإسرائيلية  المتطرفة، ومستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في أيام ما يسمى عيد الفصح، واستباحوه بأعداد كبيرة، مؤدين صلواتهم وطقوسهم وخاصة في المنطقة الشرقية منه، وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة، لتأمين مراسم  خاصة بهم ،وما يسمى "بركة الكهنة" الخاصة بعيد "الفصح" اليهودي ونصبت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة وعلى مداخلها وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، وسيرت دورياتها الراجلة في شوارع وطرقات مدينة القدس. وحولت البلدة القديمة ومنطقة حائط البراق إلى ثكنة عسكرية.

وقالت العلاقات العامة والاعلام بالوزارة في تقريرها الشهري ان المسجد الأقصى دنس اكثر من 20 مرة، وقام مستوطنون مقتحمون بالبكاء والصلاة العلنية داخل المسجد الأقصى  بسبب  عدم بناء الهيكل حتى اللحظة، وشهدت البلدة القديمة عدة مسيرات للمستوطنين ،وحملت "جماعات الهيكل" مجسم للهيكل المزعوم خلال مسيرة التي جابت باب سوق القطانين، وأخرى وهم حملة الأعلام وأنشدوا الأهازيج والأغاني العنصرية بمناسبة قرب "عيد الفصح اليهودي،  وقام مستوطنون  بحرق مقتنيات لهم أمام باب الساهرة ضمن طقوس ما يسمى "عيد الفصح. وقام المتطرف  "أرنون سيجال" من المنتمين لجماعة “المعبد” بإعلان كتابه الأول تحت عنوان “البيت” من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي الحرم الابراهيمي، صادقت محكمة الاحتلال هذا الشهر على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الابراهيمي الشريف، وكعادة الاحتلال ل منع رفع الاذان خلال شهر اذار 59 وقتا ، واغلقه يومين،  وأعمال تجرب مقابل استراحة المسجد الابراهيمي  في اطار عملية طمس وتهويد المعالم الإسلامية،  وواصل الاحتلال تضيقه وتحديده لأعداد المصلين أيام الجمع سامحا فقط لـ 300 مصل من الصلاة فيه، وشهد شهر اذار قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة عناصر مخابرات باعتقال الشيخ عكرمة صبري، واعتقال سفيان سمارة احد موظفي الاعمار بالمسجد الأقصى. ورئيس قسم الوعظ والإرشاد في الأقصى، خالد العيساوي. والموظف بلجنة الإعمار عمران الأشهب من داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك

وعلى صعيد المخططات التهويدية رصد التقرير  استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمخططات تهويد  مقبرة اليوسفية في القدس، وتقدمت بلدية الاحتلال بطلبٍ إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس لإلغاء قرار حظر الأعمال في أرض المقبرة ورصد التقرير استمرار عملية عبرنة وتهويد الأسماء العربية الإسلامية وتهويد كل مكان في القدس وبعدما هودت عشرات  الأسماء والاحياء والأماكن واسمتها، بأسماء حاخامات وشخصيات يهودية، وأحداث تاريخية مزعومة. تعمل هذه الأيام على تهويد و سرقة وتزوير  المزيد  من ألاماكن والاحياء   العربية  الإسلامية، على مداخل الأحياء المقدسية وأزقتها، وتحديدًا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ان جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية  المسجد الأقصى والبلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها والمواقع الملاصقة لها لن تنجح بفعل الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا وحذر من سياسة الاحتلال في تزايد الاقتحامات، وازدياد وتيرة التهويد، والتدخل بشؤون الأقصى، وسياسة الحصار، والحواجز المنتشرة حوله، مضيفا ان الأقصى والابراهيمي مسجدان اسلاميان خالصان، وسنبقى الاوفياء لمقدساتنا، مضيفا ان ما يحصل بالحرم الابراهيمي لا يقل خطورة عن المسجد الأقصى بفعل شراسة وغطرسة الاحتلال تجاهه، مشيدا بصمود المواطنين، وتواجدهم الدائم، وتصديهم لمخططاته التهويدية والاحتلالية.

وفي القدس واصل الاحتلال  اعتداءاته على الأماكن الدينية المسيحية، حيث اعتدى  مستوطنون  على الكنيسة الرومانية، وفي سلفيت استولى  الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي الوقف في قرية حارس وضمها لمستوطناته.

أخبار ذات صلة

هشام كحيل: اعتمدنا نحو 70 هيئة رقابية و7 آلاف مراقب و1250 صحفيا

هشام كحيل: اعتمدنا نحو 70 هيئة رقابية و7 آلاف مراقب و1250 صحفيا

الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و2806 إصابات جديدة بـ(كورونا) بالضفة القطاع

الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و2806 إصابات جديدة بـ(كورونا) بالضفة القطاع

غزة: اجتماع لخلية الأزمة بوزارة الصحة لبحث مستجدات الحالة الوبائية

غزة: اجتماع لخلية الأزمة بوزارة الصحة لبحث مستجدات الحالة الوبائية

رئيس محكمة الانتخابات: سننظر غداً باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة &#34;القدس موعدنا&#34;

رئيس محكمة الانتخابات: سننظر غداً باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

"التعليم العالي" تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس

بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة

بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

"التعليم العالي" تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يقطعون مئة غرسة زيتون في قصرة جنوب نابلس

الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تنفذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات في نابلس

بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة

بيت لحم: القبض على مطلوبين وتحرير مخالفات سلامة عامة

القدس: سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر

القدس: سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر

الأوقاف: نحو 20 تدنيسا للأقصى و59 وقتا منع بها رفع الآذان بالحرم الابراهيمي

الأوقاف: نحو 20 تدنيسا للأقصى و59 وقتا منع بها رفع الآذان بالحرم الابراهيمي

الخارجية: استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه تحدٍ سافر للجنائية الدولية وتحقيقاتها

الخارجية: استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه تحدٍ سافر للجنائية الدولية وتحقيقاتها

وفاء جرار: قائمة حماس تهدف للدفاع عن الثوابت وإنهاء الانقسام

وفاء جرار: قائمة حماس تهدف للدفاع عن الثوابت وإنهاء الانقسام

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك &#34;بهستيريا&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك "بهستيريا"

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها &#34;سأنتشر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها "سأنتشر".. ما القصة ؟

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة &#34;تي&#34; يحدث ضجة على مواقع التواصل

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة "تي" يحدث ضجة على مواقع التواصل

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

عربي

المغرب يؤيد قرارات الأردن لضمان أمنه واستقراره

المغرب يؤيد قرارات الأردن لضمان أمنه واستقراره

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

بعد أحداث السبت.. حملة تضامن عربية وغربية مع الأردن والملك عبد الله

بعد أحداث السبت.. حملة تضامن عربية وغربية مع الأردن والملك عبد الله