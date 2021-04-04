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إسرائيل: انخفاض معدل تكاثر العدوى وعدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: انخفاض معدل تكاثر العدوى وعدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وتفيد آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن معدل تكاثر العدوى بفيروس (كورونا) انخفض قليلا، وبلغ 0.66.

ووفقا لهذه المعطيات، سُجلت أمس 124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتبلغ نسبة النتائج الإيجابية 1.1%، بعد إجراء اكثر من 12 ألف فحص مخبري لاكتشاف الفيروس.

ويبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة 349، بينهم 175 يخضعون للتنفس الاصطناعي، وتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل، 6232 حالة.

من جهته، قال منسق مكافحة (كورونا) في إسرائيل، نحمان اش: إنه لا توجد في إسرائيل اليوم تجمعات سكانية حمراء. 

وفي حديث إذاعي، كشف عن ان وزارة الصحة تدرس إمكانية إلغاء التعليم بمجموعات في المدارس، ولكنه أشار الى ان ذلك سيتم تدريجياً.

وبدوره دعا المدير العام لوزارة التعليم، عاميت ادري إلى استئناف الدراسة بصورة طبيعية، في ضوء الانخفاض الملموس في المنحنى الوبائي. 

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