وفاء جرار: قائمة حماس تهدف للدفاع عن الثوابت وإنهاء الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وفاء جرار الناشطة الاجتماعية وزوجة الأسير القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار، أن قائمة حركة حماس في الانتخابات هدفها إنهاء حالة الانقسام والتشرذم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، والدفاع عن الثوابت الفلسطينية وعدم التخلي عنها.



وقالت جرار إن هدف الانتخابات هو إنهاء الانقسام بكل مكوناته، موضحة أن قائمة الحركة تتطلع من خلال المجلس التشريعي لتكوين حكومة وحدة وطنية تنهض بأعباء الشعب الفلسطيني.



وشددت جرار على ضرورة بناء شراكة وطنية للنهوض وتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني، بما يكفل تحقيق طموحاتهم بالأمن والاستقرار.



وأشارت إلى أن أهم المعيقات التي تواجه الانتخابات هو التردد في إتمام الانتخابات أو محاولة تعطيلها من قبل البعض.



ودعت إلى ضرورة تحدي الاحتلال ليمارس أهل القدس حقهم في الانتخابات، مبينة أن ذلك يقع على عاتق السلطة الفلسطينية والفصائل.



وطالبت جرار بضرورة إطلاق الحريات العامة في الضفة كي يستطيع كل مرشح عرض دعايته الانتخابية دون أن يواجه أي تعطيل من أي جهة.



وقبلت لجنة الانتخابات المركزية الخميس الماضي، طلبات ترشّح 17 قائمة انتخابية جديدة، فيما قبلت أمس 6 قوائم أخرى، ليصبح إجماليّ القوائم المقبولة 36 قائمة، وهي جميعها التي تقدمت بطلبات الترشح.



وتقدمت حركة حماس الأسبوع الماضي، بتسجيل قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله وغزة، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وحملت اسم "القدس موعدنا" ورقمها 10.



وعقدت القائمة أمس السبت، اجتماعها الأول على مستوى الضفة الغربية المحتلة، وأكدت خلاله على أهمية الوحدة الوطنية، كهدف استراتيجي يجب إنجازه على الصعد كافة.