الشرطة تحرر مخالفات السلامة عامة لغير الملتزمين في الخليل



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه واستمراراً لمتابعة الشرطة لمدى الإلتزام بإجراءات السلامة العامة المعلن عنها، فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 155 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.



وأكدت الشرطة ضرورة الإلتزام بإجراءات الصحة الوقائية المعلن عنها للحد من انتشار المرض والحفاظ على السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة اليوم مخالفات السلامة عامة لغير الملتزمين في محافظة الخليل.