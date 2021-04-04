أريحا: الشرطة تغلق منشآت تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة والمؤسسة الأمنية نظمت جولات مستمرة للأسواق في مدينة أريحا وضواحيها ومخيماتها تخللها إغلاق للمحلات المخالفة، وكذلك تحرير 64 مخالفة سلامة عامة للمواطنين والسائقين وأصحاب المنشآت المخالفة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة و بمساندة من المؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار أمس 42 منشأة تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة.