عياش يعرب عن تضامنه مع الأردن ملكا وحكومة وشعبنا بمواجهة التحديات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن تضامنه ووقوفه وتأييده ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار المملكة ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.



وأكد د. عياش في برقية التضامن التي وصلت منها نسخة لوسائل أنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمن فلسطين.



وقال : "انطلاقا مما يربط دولة فلسطين مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ نقف إلى هذا الشعب العظيم ".



وأضاف د. عياس "، إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره.



وزاد "أننا ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا خاصة وانهما تربطهما علاقات أخوة وتاريخ وجغرافيا ووحدة موقفٍ ومصير".



وشدد عياش على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله قادرة على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار ،مشيرا إلى أن الأردن يقف دوماً مع شعبنا الفلسطيني.



ودعا عياش وأن يسدد الله خطى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله لما فيه خير الشعب الأردني والأمة العربية، وأن يظل على الدوام الظهير والسند والداعم لقضيتنا الوطنية الفلسطينية ، لما يمثل عمقا استراتيجيا لقضيتنا، بل ويرتبط شعبنا الفلسطيني مع الشعب الأردني بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.