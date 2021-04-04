القواسمي: لا نقايض حقوقنا الوطنية بتسهيلات والقدس قلب الصراع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي أن القدس هي قلب الصراع، ومن أجلها خضنا ونخوض كل المعارك الميدانية والسياسية ولا حل دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها، وأن إجراء الانتخابات فيها هي معركة فتح والكل الوطني الفلسطيني ، تكريسا لحقيقتها وواقعها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المحتلة وعاصمتها الأبدية.



وفي سياق آخر أكد القواسمي أننا في حركة فتح لا نقايض حقوقنا الوطنية بتسهيلات، وأن موقفنا اتجاه تجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية غير قابل للمساومة، وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل مسؤولية أفعالها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.