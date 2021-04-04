الأردن: رئيسا مجلسي الأعيان والنواب ينددان بمن يحاول تقويض استقرار البلاد

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، اليوم الأحد: إن الأردن سيظل أرضاً للأمن والاستقرار.



وأكد في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية: نؤكد وقوفنا خلف الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن، مشدداً على أن "الأردن خط أحمر وملكنا خط أحمر".



وأكد رئيس مجلس الأعيان، دعمه للملك عبدالله الثاني في الحفاظ على استقرار الأردن، مناشداً الشعب الأردني عدم الالتفات للإشاعات والأكاذيب.



من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، إن الأردن "عصي على المكائد والفتن"،



وأضاف رئيس مجلس النواب، أننا "نرفض أي مساس بأمن الأردن"، مشدداً على أن "بلدنا حسم بالأمس بشكل صارم وحاسم أي محاولة للمساس بأمننا واستقرارنا".