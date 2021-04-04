بضوء الارتفاع القياسي.. كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع؟

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.يأتي ذلك في ظل ارتفاع قياسي كبير بعدد الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، في القطاع.وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، بأنها أجرت 3728 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).