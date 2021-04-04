"التنمية" بغزة: حتى اللحظة لم يُحدد موعد لصرف المنحة القطرية 100 دولار





وأوضحت في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أنه لا جديد حول إضافة أسماء جديدة في المنحة القطرية، وحتى اللحظة لم نبلغ بملف الكشوفات أو من سيتم الصرف لهم.





وشددت الكحلوت على أن هناك جهوداً تبذلها وزارة التنمية في غزة مع اللجنة القطرية، على أمل أن يتم إضافة أسماء جديدة حتى يتسنى لكافة الأسر الفقيرة الاستفادة من المنحة.

رام الله - دنيا الوطنقالت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لصرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة.