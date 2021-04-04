إندونيسيا: انهيارات أرضية وأمطار غزيرة تودي بحياة 44 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
لقي 44 شخصاً مصرعهم، وشرد الآلاف، إثر انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق إندونيسيا.
ووقعت الكارثة في ليل السبت/ الأحد، وتحديداً في ولاية نوسا تينغارا الشرقية، وأسفرت عن تدمير عدد من المباني وجسر، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات.
لقي 44 شخصاً مصرعهم، وشرد الآلاف، إثر انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق إندونيسيا.
ووقعت الكارثة في ليل السبت/ الأحد، وتحديداً في ولاية نوسا تينغارا الشرقية، وأسفرت عن تدمير عدد من المباني وجسر، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات.
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