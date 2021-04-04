دولي

إندونيسيا: انهيارات أرضية وأمطار غزيرة تودي بحياة 44 شخصاً

إندونيسيا: انهيارات أرضية وأمطار غزيرة تودي بحياة 44 شخصاً
جانب من الانهيارات الأرضية في إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 44 شخصاً مصرعهم، وشرد الآلاف، إثر انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق إندونيسيا.

ووقعت الكارثة في ليل السبت/ الأحد، وتحديداً في ولاية نوسا تينغارا الشرقية، وأسفرت عن تدمير عدد من المباني وجسر، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات.

أخبار ذات صلة

تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار حساب (فيسبوك)

تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار حساب (فيسبوك)

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وملموس بالوفيات

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وملموس بالوفيات

إسرائيل: استمرار المباحثات لمنع إجراء انتخابات خامسة

إسرائيل: استمرار المباحثات لمنع إجراء انتخابات خامسة

لابيد يعرض على بينت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالتناوب

لابيد يعرض على بينت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالتناوب

بعد ساعات من حدث الكونغرس.. إطلاق نار بولاية نورث كارولينا يوقع ثلاثة قتلى

بعد ساعات من حدث الكونغرس.. إطلاق نار بولاية نورث كارولينا يوقع ثلاثة قتلى

بريطانيا: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح &#34;أسترازينيكا&#34; بجلطات دموية

بريطانيا: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" بجلطات دموية

فرنسا: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح (أسترازينيكا)

من هي الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء (كورونا)؟

من هي الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء (كورونا)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاء جرار: قائمة حماس تهدف للدفاع عن الثوابت وإنهاء الانقسام

وفاء جرار: قائمة حماس تهدف للدفاع عن الثوابت وإنهاء الانقسام

الشرطة تحرر مخالفات السلامة عامة لغير الملتزمين في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات السلامة عامة لغير الملتزمين في الخليل

أريحا: الشرطة تغلق منشآت تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

أريحا: الشرطة تغلق منشآت تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

عياش يعرب عن تضامنه مع الأردن ملكا وحكومة وشعبنا بمواجهة التحديات

عياش يعرب عن تضامنه مع الأردن ملكا وحكومة وشعبنا بمواجهة التحديات

القواسمي: لا نقايض حقوقنا الوطنية بتسهيلات والقدس قلب الصراع

القواسمي: لا نقايض حقوقنا الوطنية بتسهيلات والقدس قلب الصراع

&#34;التنمية&#34; بغزة: حتى اللحظة لم يُحدد موعد لصرف المنحة القطرية 100 دولار

"التنمية" بغزة: حتى اللحظة لم يُحدد موعد لصرف المنحة القطرية 100 دولار

نابلس: مستوطنون يقطعون نحو 100 غرسة زيتون في بلدة قصرة

نابلس: مستوطنون يقطعون نحو 100 غرسة زيتون في بلدة قصرة

الشيخ: تلقينا قراراً خطياً من الرئيس عباس بإلغاء التقاعد القسري وحل قضية &#34;تفريغات 2005&#34;

الشيخ: تلقينا قراراً خطياً من الرئيس عباس بإلغاء التقاعد القسري وحل قضية "تفريغات 2005"

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك &#34;بهستيريا&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك "بهستيريا"

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها &#34;سأنتشر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها "سأنتشر".. ما القصة ؟

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة &#34;تي&#34; يحدث ضجة على مواقع التواصل

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة "تي" يحدث ضجة على مواقع التواصل

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

عربي

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

بعد أحداث السبت.. حملة تضامن عربية وغربية مع الأردن والملك عبد الله

بعد أحداث السبت.. حملة تضامن عربية وغربية مع الأردن والملك عبد الله

أول تعليق من &#34;الأمير حمزة&#34;.. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

أول تعليق من "الأمير حمزة".. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية