إندونيسيا: انهيارات أرضية وأمطار غزيرة تودي بحياة 44 شخصاً

جانب من الانهيارات الأرضية في إندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 44 شخصاً مصرعهم، وشرد الآلاف، إثر انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق إندونيسيا.



ووقعت الكارثة في ليل السبت/ الأحد، وتحديداً في ولاية نوسا تينغارا الشرقية، وأسفرت عن تدمير عدد من المباني وجسر، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات.