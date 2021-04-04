طالع: الأوقاف بغزة تصدر تعليمات جديدة للمصلين لـ "إبقاء المساجد مفتوحة"

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه يجب تقليل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة لتصبح 10 دقائق، باستثناء الفجر (20) دقيقة والمغرب (5) دقائق.





كما طالبت الوزارة بإغلاق دورات المياه، فيما يسمح بفتح المتوضآت الخارجية مع المحافظة على نظافتها وتعقيمها.





وطالبت "الأوقاف" بعدم الإطالة في الصلاة مع الالتزام بدعاء القنوت في الصلوات الجهرية، داعلية المصلين إلى تشكيل فرق تطوعية لمتابعة الالتزام في مسجدهم.





وشددت على أنه سيتم إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الوقائية.





وفيما يلي نص التعليمات وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:







