الزق: الإجماع الوطني يعتبر القدس وحدة جغرافية مع كل الأراضي الفلسطينية

أكد امين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، أن الانتخابات التشريعية لن تجرى دون مشاركة المواطنين في القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً، لأن الإجماع الوطني يعتبر المدينة وحدة جغرافية مع كل الاراضي الفلسطينية.



وأضاف في تصرحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الإخلال بهذا المفهوم أمر خطير جداً لمساهمته في تطبيق (صفقة القرن) الامريكية، وهذا خط أحمر، مطالباً المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في المدينة.



وأضاف الزق: بأن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تسعى لعدم إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال، مطالباً بتكثيف الجهود على المستوى الدولي لإحراج الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطن