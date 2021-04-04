نابلس: مستوطنون يقطعون نحو 100 غرسة زيتون في بلدة قصرة

تجريف أشجار من قبل مستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم الأحد، نحو مئة غرسة زيتون، في بلدة قصرة جنوب نابلس.



وأفاد عضو بلدية قصرة عماد حسن، بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية (ايش كودش) قطعوا قرابة مئة غرسة زيتون مزروعة بأرض تبلغ مساحتها سبعة دونمات، تعود ملكيتها للمواطنين جواد جميل حسن وعبد العظيم أبو لافي.



ونوه إلى أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال دمروا مساء أمس كذلك شبكة كهرباء على الطريق الواصلة بين قصرة وجالود.