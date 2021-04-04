الشيخ: تلقينا قراراً خطياً من الرئيس عباس بإلغاء التقاعد القسري وحل قضية "تفريغات 2005"

حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن هناك قراراً خطياً من الرئيس محمود عباس، بإلغاء ما يسمى التقاعد القسري



وتابع: بأن هناك قراراً بحل قضية ملف تعيينات 2005، ولكن يجب من الجميع تحمل ما تتعرض له السلطة من حصار وتقليصات مالية، مشيراً إلى أننا "نسعى لإيجاد حلول لكافة المشاكل خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين، ولكن بشكل لا يرهق خزينة الدولة".



وأوضح: "حصلنا على قرار خطي من قبل الرئاسة بحل كافة القضايا ومن ضمنها تعيينات 2005، المتقاعدين قسراً وعودة الرواتب كما كانت بالسابق 100%".



وأعرب عن أمنيته من الجميع، تحمل ما تتعرض له السلطة من حصار وتقليصات مالية لعل من أبرزها عدم استلام أموال المقاصة ولكن ما نؤكده للجميع بأن كافة المشاكل في طريقها للحل.



من جهة أخرى، قال الشيخ، إن حركة فتح جماهيرية شعبية جامعة لكل أطياف شعبنا الفلسطيني.



وقال: إن البعض يظن بأن ما تتعرض له الحركة هذه الفترة يشكل نهايتها، و"لكن فتح عصية على الانكسار وهي كطائر الفينيق تحلق بالسماء".



وحول رأيه بما يحدث بين الحركة والأسير مروان البرغوثي، قال الشيخ: إن الحوار متواصل مع الطرفين من أجل إعادة البرغوثي لصفوف فتح، و"نرفض ما يتداول حول أنه خارج الحركة".



وتابع: "نتمنى نجاح كل الجهود بهذا الخصوص، لأن كل ضرر يمس بالحركة يخدم الأعداء ومن يكره الخير للوطن فلسطين".



وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، أرسلنا طلبا لقيادة الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات داخل ضواحيها ولكن لحتى اللحظة لم يرد علينا.



وشدد على أن "خضوعنا لقرار منع الاحتلال إجراء الانتخابات بالقدس هو تسليم لـ (صفقة القرن) واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ولا يوجد فلسطيني وطني حر يقبل بذلك".