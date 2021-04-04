الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.







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رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلة الأولى من الكشف الجديد (2021/11).وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.