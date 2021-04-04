حزب الشعب: نستغرب من التلميحات لإجراء الانتخابات بدون القدس





وقال عضو المكتب السياسي للحزب، وليد العوض، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هذه المسألة غير قابلة للمساومة، وإنه لا يجوز إخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة.





وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية، لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية داعياً المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنأعرب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات بدون القدس.