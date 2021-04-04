"التحرير الفلسطينية": إجراء الانتخابات بدون القدس أمرٌ مرفوض

قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د واصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات في

القدس ترشحاً وانتخاباً يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال لتغييبها وتنفيذ مخطط (صفقة القرن).



واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس المحتلة، سيعمل على ترتيب الوضع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية.



وأكد أبو يوسف أن أية تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات لا يمكن القبول بها.

رام الله - دنيا الوطن