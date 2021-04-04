الأوقاف بغزة: قرارات مهمة سنصدرها اليوم تجنبا لإغلاق المساجد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عبد الهادي الاغا، وكيل وزارة الأوقاف بقطاع غزة، أن وزارته ستصدر اليوم الاحد، بعض القرارات المهمة؛ بهدف تجنب إغلاق المساجد في القطاع.



وقال الأغا، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "من هذه القرارات، اغلاق كافة الحمامات الخاصة بالمساجد، وتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة وعدم الاطالة في الصلوات".



وأشار، إلى أنه سيتم اغلاق أي مسجد لم يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، كيف لا يكون هناك قرار بالإغلاق الشامل للمساجد كافة.