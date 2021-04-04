محافظ جنين: تسجيل حالتي وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وأشار إلى أنه بذلك، يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1756 حالة، منها 1688حالة في العزل المنزلي، و38 حالة بمستشفى جنين من بينها 10 حالات بالعناية المكثفة، وثماني حالات في مستشفى ابن سينا من بينها ثلاث بالعناية المكثفة.



وأوضح الرجوب، أنه من بين الاصابات كذلك هناك عشر حالات في المستشفى العسكري، بينها حالتين بالعناية المكثفة، و10 حالات في مستشفى كشدة بينها ثلاثة بالعناية المكثفة، وحالة واحدة في مستشفى الهلال.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إلى 219 عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة.وقال في تصريح نشر على صفحة محافظة جنين بموقع (فسبوك): "سجل كذلك 205 إصابات جديدة بالفيروس مقابل 153 حالة شفاء خلال الساعات ال24 الماضية".