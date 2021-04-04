لجنة الانتخابات: لا يوجد ما يشير بتأجيل الانتخابات وما نسمعه مجرد إشاعات

أكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنه لا يوجد ما يشير بتأجيل الانتخابات التشريعية، لافتا إلى أنه ما يتم سماعه في الاعلام يأتي في إطار الشائعات.



وقال طعم الله في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم الأحد: "منع إجراء الانتخابات في القدس سياسي بالدرجة الأولى ويجب على الفصائل اتخاذ قرارها لتعمل لجنة الانتخابات على تنفيذه".



وأشار إلى أن عدم سماح الاحتلال بدخول مراقبين أوروبيين إلى القدس، لا يعني إلغاء إجراء الانتخابات التشريعية.







رام الله - دنيا الوطن