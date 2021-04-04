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التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات الملك عبد الله لحفظ أمن الاردن

التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات الملك عبد الله لحفظ أمن الاردن
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وقال العثيمين إن المنظمة تؤيد جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله وولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

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