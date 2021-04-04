غزة: إغلاق العيادات الخارجية بمجمع الشفاء والعمليات المجدولة بدءاً من اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، د. محمد أبو سلمية، إغلاق العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، بدءاً من اليوم الأحد.
أعلن رئيس لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، د. محمد أبو سلمية، إغلاق العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، بدءاً من اليوم الأحد.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأنه سيتم إيقاف العمليات المجدولة، أيضاً بدءاً من اليوم الأحد، وذلك بسبب جائحة (كورونا).
وسجل قطاع غزة رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 1600 إصابة وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.
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