مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات وأصيب شاب، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، خلال حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما شمال شرق القدس، واندلعت مواجهات مع أهالي البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب الأهالي.



وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني قرب الجدار الفاصل في خربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب من بلدة قطنة، وأصابته واعتقلته قرب الجدار الفاصل في خربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة.



وفي نابلس، داهمت آليات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس وانتشرت في حاراتها.



واعتقلت قوات الاحتلال المواطن شاهر توفيق نصر الله حنني (شاهر الأخرس) بعد اقتحام بركس الدجاج الذي يعمل فيه في المنطقة الصناعية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت الشاب مجد فوزي عطاطرة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب يعبد.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.