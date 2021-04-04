قطاع غزة: حالتا وفاة رقم قياسي جديد بأعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، بأنها أجرت 3728 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، عن تعافي 272 حالة جديدة من مصابي (كورونا)، راصدة حالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 70435 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 11734 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 58071 حالة، وإجمالي الوفيات 630 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 257 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة.