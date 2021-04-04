رئيس البرلمان العربي: ندعم جهود الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.
وشدًد رئيس البرلمان العربي على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً على أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.
وشدًد رئيس البرلمان العربي على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً على أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.
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