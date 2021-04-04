تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار حساب (فيسبوك)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (بيزنس إنسايدر)، بأن حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع (فيسبوك)، تعرضت لتسريب أرقام هواتف وبيانات شخصية.



وذكر تقرير للموقع، أنه تم نشر البيانات، بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى.



وجاء في تقرير (بيزنس إنسايدر) أن البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على (فيسبوك) من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و 11 مليون في المملكة المتحدة، و6 ملايين في الهند.



ونقل الموقع عن باحثين أمنيين أنه وعلى الرغم من أن هذه البيانات "عمرها بضع سنوات"، إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



لكن المتحدثة باسم (فيسبوك)، ليلي شيبرد، قالت في تغريدة عبر (تويتر): "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقاً في عام 2019. لقد وجدنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في آب/أغسطس 2019".