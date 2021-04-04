حماس: نعبر عن تضامننا مع الأردن وحرصنا على أمنه

العاهل الأردني وولي العهد

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رام الله - دنيا الوطن

عبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عزت الرشق عن تضامن الحركة مع الأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره.



وقال في تصريحات أبزرها الموقع الرسمي للحركة، إن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا لقضيتنا، بل ويرتبط شعبنا الفلسطيني مع الشعب الأردني بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.



وبيّن أن الأردن يقف دوماً مع شعبنا الفلسطيني ويدعم صموده على أرضه والحفاظ على مقدساته.



وأضاف الرشق: نسأل الله أن يحفظ الأردن العزيز من كل مكروه، وأن يبقى آمنا مستقرا.