الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

قُتل ستة أشخاص على الأقل، يوم السبت، جراء تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة الصومالية، مقديشو.



وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية، صديق آدم، في تصريح للصحفيين عقب التفجير، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهى شعبي قرب مركز شرطة تابع لناحية شنغاني وسط العاصمة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأضاف أن التفجير "جاء في وقت كان فيه المقهى مكتظا بالمدنيين ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات العاصمة مقديشو".





رام الله - دنيا الوطن