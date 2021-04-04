عربي

بعد أحداث السبت.. حملة تضامن عربية وغربية مع الأردن والملك عبد الله

بعد أحداث السبت.. حملة تضامن عربية وغربية مع الأردن والملك عبد الله
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعربت دول عربية وغربية، يوم السبت، عن تضامنها مع الأردن ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن بلاده.

يأتي ذلك تعقيبا على إعلان الأردن مساء السبب، اعتقالات شملت شخصية كبيرة.

ففي الرياض، أكد الديوان الملكي السعودي في بيان، "وقوف المملكة التام إلى جانب الأردن الشقيق ومساندته الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وفي القاهرة، أعربت الرئاسة المصرية، في بيان، عن "تضامنها الكامل ودعمها للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة"، مشددة على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وفي الكويت، أكدت وزارة الخارجية، في بيان، "الوقوف إلى جانب الأردن وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة".

وفي المنامة، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان، "وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وفي الدوحة، أعربت دولة قطر في بيان، عن "تضامنها التام ووقوفها مع الأردن ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر عن الملك عبدالله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في الأردن"، مؤكدة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها".

وفي بيروت، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عبر حسابه على (تويتر) إن "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته"، معربا عن "تضامن بلاده مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

وفي اليمن، أكدت وزارة الخارجية "دعم بلادها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الرامية لحفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة الاردنية الشقيقة".

وفي بغداد، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تتخَذ للحفاظ على أمنِ استقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأُردني، بما يعزز حضوره، عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف في بيان، "وقوف المجلس مع المملكة الأردنية ودعمها لكل ما تتخذه من اجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة"، مشدا على أن "أمنها من أمن دول المجلس".

وفي السياق، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، "وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".

وغربيا، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، وفق إعلام محلي، عن "دعم الولايات المتحدة الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني"، مشددة على أنه "شريك رئيسي لواشنطن ندعمه بشكل كامل".

ومساء السبت، أعلن الأردن رسميا عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما قال قائد الجيش يوسف حنيطي في بيان إنه "طُلب من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد".

أخبار ذات صلة

التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات الملك عبد الله لحفظ أمن الاردن

التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات الملك عبد الله لحفظ أمن الاردن

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

رئيس البرلمان العربي: ندعم جهود الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن

رئيس البرلمان العربي: ندعم جهود الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

الأردن: بيان توضيحي مرتقب خلال ساعات بما جرى يوم السبت

الأردن: بيان توضيحي مرتقب خلال ساعات بما جرى يوم السبت

أول تعليق من &#34;الأمير حمزة&#34;.. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

أول تعليق من "الأمير حمزة".. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف الأردن

رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة والقدس

مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة والقدس

مصطفى البرغوثي: حكومة إسرائيل مأزومة أمام محكمة الجنايات الدولية

مصطفى البرغوثي: حكومة إسرائيل مأزومة أمام محكمة الجنايات الدولية

الحساينة: الاحتلال يمتهن سياسة التحايل والإفلات من العقاب للتهرب من تبعات جرائمه

الحساينة: الاحتلال يمتهن سياسة التحايل والإفلات من العقاب للتهرب من تبعات جرائمه

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

طالع: قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق القطاع

طالع: قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق القطاع

الطقس في فلسطين: ارتفاع في درجة الحرارة حتى يوم الثلاثاء

الطقس في فلسطين: ارتفاع في درجة الحرارة حتى يوم الثلاثاء

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

منوعات

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها &#34;سأنتشر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها "سأنتشر".. ما القصة ؟

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة &#34;تي&#34; يحدث ضجة على مواقع التواصل

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة "تي" يحدث ضجة على مواقع التواصل

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

كم عمر حكيم الحقيقي.. وما الأغنية التي ندم عليها ؟

كم عمر حكيم الحقيقي.. وما الأغنية التي ندم عليها ؟

بعد قرار الولادة بالماء.. عبير سندر تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن طفلها

بعد قرار الولادة بالماء.. عبير سندر تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن طفلها

أحمد السعدني عن مسلسله مع زينة &#34;اللّي بيحصل ده مهزلة&#34;.. ما القصة ؟

أحمد السعدني عن مسلسله مع زينة "اللّي بيحصل ده مهزلة".. ما القصة ؟

عربي

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

مصر: انتهاء أزمة تكدس السفن في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

الصومال: ستة قتلى في تفجير انتحاري بمقهى وسط العاصمة

أول تعليق من &#34;الأمير حمزة&#34;.. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

أول تعليق من "الأمير حمزة".. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي